Tekirdağ'da alkollü sürücü su kanalına uçtu

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, virajda kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Bulvarı üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sağlık Mahallesi istikametinden Marmaracık Mahallesi istikametine seyreden B.Ö. idaresindeki otomobil, viraja girdiği sırada kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kaza sonrası hafif yaralanan B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Çorlu Bölge Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde, sürücü B.Ö.'nün 0,99 promil alkollü olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
