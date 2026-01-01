Polise yakalanan alkollü sürücüden muhabire tepki: "O telefonu kırarım"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ekiplerine yakalanan alkollü sürücü ve yanında bulunan yolcu, muhabirin görüntü almasına tepki gösterdi. Muhabirin üzerine yürüyen yolcu ise telefonunu kırmakla tehdit etti.

Şeyhsinan Mahallesi Özgürler Caddesi üzerinde gece yarısı devriye gezen Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sürücüsünün alkollü olabileceğini değerlendirdiği bir otomobili durdurdu. Trafik polisinin olay yerinde yaptığı kontrollerde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücüye ceza işlemi uygulandı.

Araç sürücüsü ise daha önce çalındığını iddia ettiği tesisatı için polise sitem etti. Sürücü daha sonra çekim yapan muhabiri görünce, "Çek kameracı sen de çek, sen Çorlu'nun kameracısısın" dedi.

Sürücünün yanındaki yolcu da muhabirin görüntü almasına öfkelenerek tepki gösterdi. Yolcu, üzerine yürüdüğü muhabiri, telefonunu kırmakla tehdit etti.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Sürücü, ifadesi için karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ