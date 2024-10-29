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Alkollü Sürücü Tutuklandı: Antalya'da Bebek Hayatını Kaybetti

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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 5 aylık bir bebek yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Antalya'da 5 aylık bebeğin hayatını kaybettiği kazada alkollü çıkan sürücü tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da 6 kişinin yaralandığı ve 5 aylık bebeğin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından 0.82 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü tutuklandı.

26 Ekim tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Doğançam Mahallesi Tekandız Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İbrahim Keskin'in kullandığı 07 LL 639 plakalı otomobil ile Neslihan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil ve Ömer Abdulbaki Kalkan'ın kullandığı 07 AYF 807 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Araçlardan Neslihan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle takla atarak yol kenarındaki şarampole düştü. Savaş alanına dönen kazada, ihbarla olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü tutuklandı

Kazada Hatice Kalkan, Neslihan Katmer, Elif Özacar, Ecrin Özacar, Zeynep Katmer ve Leyla Korkmaz yaralanırken, 5 aylık Can Katmer adlı bebek ise yaşamını yitirdi. Kazanın ardından 5 aylık bebeğin içerisinde bulunduğu otomobile arkadan çarpan ve yapılan kontrolde 0.82 promil alkollü olduğu belirlenen, gözaltındaki 07 LL 639 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Keskin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Alkollü Sürücü Tutuklandı: Antalya'da Bebek Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

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