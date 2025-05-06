Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı

Uçak bileti fiyatlarında rekor artış! Sadece 1 ayda gelen zamma bakın

Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, Yakalandığında 'Bir Şey Yok' Dedi

Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, Yakalandığında 'Bir Şey Yok' Dedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da alkollü araç kullanarak polisten kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Yakalandığında gazetecilere 'Bir şey yok' dedi. Sürücünün 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi ve ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Alkollü araç kullanıp polisten kaçtı, yakalanınca "Bir şey yok" dedi

Alkollü sürücünün yakını, görüntü alan basın mensubunun kamerasını kapatıp çekim yapmasına izin vermedi

AKSARAY - Aksaray'da trafik şubesi ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin kovalamacasıyla kısa sürede yakalandı. Hiçbir şey olmamış gibi araçtan inen sürücü, kendini görüntüleyen gazetecilere, "Bir şey yok" dedi.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi eski sanayi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AEM 561 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Eski Sanayi Sitesi içerisine kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan inen sürücü E.K. kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hiçbir şey olmamış gibi, "Bir şey yok abi" dedi. Gazetecilere, "Adam şov yapmaya çalışıyor" diye tepki gösteren sürücü araç içine gidip kendini gizlemeye çalışırken, polisin uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üflettiği sürücü 1.22 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın neredeyse 3 katı alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan sorgulama ve incelemede şahsın 3 kez alkollü yakalandığı tespit edildi. Sürücünün ehliyetine bu kez 5 yıl süreliğine el konulurken, alkollü araç kullanmak, dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek gibi maddelerden yaklaşık 57 bin lira para cezası kesildi. İşlemlerin yapıldığı sırada olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları ise görevini yapan basın mensubunun kamerasını eliyle kapatarak görüntü almasını engelledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.