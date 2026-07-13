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Polisten kaçan 2.44 promil alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Polisten kaçan 2.44 promil alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
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Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2.44 promil alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı ve ehliyetine el konuldu.

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde 2.44 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Dün gece Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki Kütahya Uygulama Noktası'nda denetim yapan polis ekipleri, 16 VA 709 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayarak kaçmaya çalışan araç, ekiplerin takibi sonucu Orhangazi Mahallesi içinde durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün 2.44 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil işlemleri için olay yerine çağrılan yakınlarına teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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