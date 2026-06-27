Haberler

Çorum'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 658 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, uzun kovalamacanın ardından yakalandı. 1 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 658 bin 500 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 2032'ye kadar el konuldu.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaşanan uzun süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Daha önce ehliyetine 3 kez el konulduğu belirlenen sürücüye toplam 658 bin 500 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2032 yılına kadar el konuldu.

Olay, Buharaevler Mahallesi İnci Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize trafik ekiplerinin denetimi sırasında M.E.U. isimli sürücü, "dur" ihtarına uymayarak 05 ABV 039 plakalı Opel marka otomobil ile kaçmaya başladı. Şüpheli ile polis ekipleri arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Ankara kara yolu Yaydiğin Kavşağı'na kadar kaçmayı sürdüren sürücü, yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı. Kazanın ardından şahıs, motorize ekipler tarafından yakalandı. Ekiplerce yapılan incelemelerde, M.E.U.'nun 1 promil alkollü olduğu, aracın zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı ve sürücünün ehliyetine daha önce de 3 kez el konulduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, ihlallerinden dolayı toplam 658 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine 2032 yılına kadar el konuldu. Trafikten menedilen araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi

Korkulan oldu! ABD ordusu, İran'a saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin'i tanıma kararını askıya alacağız

Avrupa ülkesin yeni lideri Filistin'i tanıma kararını askıya alıyor
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya'nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

Sibel Can'ı ağlatan şarkı! Sahnede ilk kez bu kadar duygulandı
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü

Ülkede yıkımın ardından acı manzara: Bakmaya yürek dayanmaz

Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi

Erdoğan'ın torunu mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi