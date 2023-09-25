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Alkollü sürücü polisleri takip ederek park halindeki araçlara zarar verdi

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da alkollü bir sürücü, polisleri takip ederek park halindeki araçlara çarptı ve hasar verdi. Polis, lastiklere ateş ederek sürücüyü durdurdu ve gözaltına aldı.

DİYARBAKIR'da park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü, kendisini takip eden polislerin üzerine sürdüğü otomobiliyle kaçmak isterken, bir sitenin bariyerini kırıp içeri girerek, park halindeki 4 araca daha hasar verdi. Polis, lastiklerine ateş ederek durdurduğu otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki araçlara çarpan 23 ADY 218 plakalı lüks otomobilin sürücüsü H.P., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin üzerine otomobili sürerek, kaçmaya başladı. Takibe alınan H.P., bir sitenin güvenlik bariyerini kırıp içeri girdi. Burada da 4 araca çarparak hasara neden olan H.P.'nin otomobili, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen H.P. gözaltına alınırken, ilk belirlemelere göre 6 araca çarparak hasara neden olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis 3. Sayfa Haberler

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