Alkollü sürücü polisleri takip ederek park halindeki araçlara çarptı

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki araçlara çarpan 23 ADY 218 plakalı lüks otomobilin sürücüsü H.P., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin üzerine otomobili sürerek, kaçmaya başladı. Takibe alınan H.P., bir sitenin güvenlik bariyerini kırıp içeri girdi. Burada da 4 araca çarparak hasara neden olan H.P.'nin otomobili, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen H.P. gözaltına alınırken, ilk belirlemelere göre 6 araca çarparak hasara neden olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.