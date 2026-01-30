Çevirmeden kaçan alkollü sürücü yakalandı, polise zor anlar yaşattı

Burdur'da uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yakalandığında polise zor anlar yaşattı. Cezadan kaçamayacağını anlayınca kendisi görüntüleyen gazeteciye 'Yarın beni bul' diyerek tehditler savuran sürücüye yaklaşık 20 bin lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BGD 444 plakalı otomobiliyle seyir eden A.A., uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 15 dakika süren kovalamacının ardından A.A., Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde ekipler tarafından durduruldu. Sürücü, ilk olarak polis ekiplerine işini öğretmeye çalışarak alkolmetreye üflemeyi reddetti. Ehliyetinin gideceğini anlayınca 20 dakika bekleme hakkının olduğunu iddia eden A.A., uzun süren uğraşların ardından alkolmetreye üfledi. Yapılan kontrolde sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konulan alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. A.A., polis aracına binerken ise kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni yarın bul, çektireceğim sana" diyerek tehdit etti. - BURDUR