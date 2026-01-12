Haberler

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı, 2'si polis 3 yaralı: Sürücü tutuklandı

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı, 2'si polis 3 yaralı: Sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde alkollü sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sırasında ekip aracına çarparak 2 polisin hafif yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, takip sırasında ekip aracına çarptı. Olayda 2 polis hafif yaralanırken, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, gece saatlerinde seyir halindeki bir araçtan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. İkaz ve uyarıya rağmen kaçan sürücü, kısa süreli kovalamaca sonucu Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 polis memuru ile sürücü Y.E.Y. hafif şekilde yaralandı. Sürücünün olay yerinde yapılan ölçümünde 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.E.Y., 'görevi yaptırmamak için direnme', 'taksirle yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Adli mercilerce tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi

Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi