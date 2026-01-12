'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı, 2'si polis 3 yaralı: Sürücü tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, takip sırasında ekip aracına çarptı. Olayda 2 polis hafif yaralanırken, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, gece saatlerinde seyir halindeki bir araçtan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. İkaz ve uyarıya rağmen kaçan sürücü, kısa süreli kovalamaca sonucu Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 polis memuru ile sürücü Y.E.Y. hafif şekilde yaralandı. Sürücünün olay yerinde yapılan ölçümünde 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.E.Y., 'görevi yaptırmamak için direnme', 'taksirle yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Adli mercilerce tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi. - ORDU