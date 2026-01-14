Haberler

Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: 'Ben polis olacak adamım, boyum da uzun'
Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da trafik polisinin alkol kontrolünde durdurduğu alkollü sürücü, ceza yememek için dakikalarca dil döktü ve 'Ben polis olacak adamım' dedi. Sürücüye ceza kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından, trafiğe çıkan sürücülere yönelik alkol kontrolü yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan trafik çevirmesinde durdurulan araç sürücüsü S.Y. yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı. Polis ekiplerine dakikalarca dil döken S.Y., "Arabayı bağlamayın, babamı da aramayın, ehliyetli ağabeyim aracı gelip teslim alsın. Ben üniversite okuyorum, polis olacağım. Bakın abi ben polis olacak adamım, boyum da uzun" ifadelerini kullandı. Polis tarafından sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 6 ay geçici süreyle el konuldu.

Sürücü daha sonra ifadesi için karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
