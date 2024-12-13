Alkollü Sürücü Murat Nehri'nde Aracıyla Suya Daldı
Muş'ta alkollü bir sürücü, kontrol edemediği aracıyla Murat Nehri kenarındaki su birikintisine daldı. Uzun süre suda kalan araç olay yerine çağrılan ekipler tarafından sudan çıkarıldı ve sürücü hastaneye sevk edildi.
Muş'ta aracı ile Murat Nehri kenarındaki su birikintisine dalan alkollü sürücü soğuk suyla ayıldı.
Muş'un Kıyık köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre alkollü bir sürücü aracını kontrol edemeyerek suya daldı. Uzun süre suda kalan aracın fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda araç, köyden çağrılan traktör ve çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - MUŞ