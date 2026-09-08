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Alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 1 yaralı
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Şükrü Çavuş Mahallesi Sudeposu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başak Sokak istikametinde ilerleyen A.A. idaresindeki 16 BCF 365 plakalı otomobil, dönüş yaptığı esnada A.Ç. yönetimindeki 16 CCF 359 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.Ç. yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polislerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.A.'nın 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. A.A., işlemleri ve ifadesi alınmak üzere Mudanya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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