Alkollü kamyon sürücü kuryeye çarptı: 1 ölü

Güncelleme:
Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü, Furkan Dinçer isimli kuryeye çarparak ölümüne sebep oldu. Olay sonrası kuryeler tepki göstererek trafikte konvoy oluşturdu.

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsünün çarptığı kurye hayatını kaybetti. Kuryenin arkadaşları ise olaya tepki göstermek için trafikte konvoy oluşturdu. Kaza sonrası yaşananlar ve konvoy anı kameraya yansıdı.

Olay, dün gece Esenyurt Tem Haramidere bağlantı yolunda meydana geldi. İddialara göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsü, Furkan Dinçer isimli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Furkan Dinçer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya tepki göstermek için bugün bir araya gelen kuryelerde trafikte konvoy oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
