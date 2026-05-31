Kaza sonrası kaçan alkollü sürücü kovalamacada yakalandı: 342 bin 719 lira para cezası yazıldı

Samsun'da maddi hasarlı kazaya karışıp kaçan alkollü sürücü R.C., polis takibi sonucu yakalandı. 1,66 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 342 bin 719 lira para cezası kesildi, aracı 120 gün trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, maddi hasarlı trafik kazasına karışıp kaçan bir sürücünün olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde 55 LH 205 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü R.C. (48), ihtara uymayarak Samsun'dan Kavak istikametine kaçmaya devam etti. Kovalamaca sırasında R.C. idaresindeki 55 LH 205 otomobil, aynı yönde seyreden P.K. (47) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Aracıyla kaçmayı sürdüren R.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu Samsun Ankara Karayolu Gürgendağı mevkisinde araçtan inip kaçmak istedi. Bölge Trafik Polisi tarafından yakalanarak kelepçelenen R.C'nin 1,66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri R.C.'ye "Alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve tehlikeli araç kullanmak" suçlarından toplam 342 bin 719 lira idari para cezası uygulayıp aracı da 120 gün trafikten men edlilerek jandarma ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
