Kaza sonrası kaçan alkollü sürücü kovalamacada yakalandı: 342 bin 719 lira para cezası yazıldı

Samsun'da maddi hasarlı trafik kazasına karıştıktan sonra kaçan alkollü sürücü, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, 342 bin 719 lira para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, maddi hasarlı trafik kazasına karışıp kaçan bir sürücünün olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde 55 LH 205 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü R.C. (48), ihtara uymayarak Samsun'dan Kavak istikametine kaçmaya devam etti. Kovalamaca sırasında R.C. idaresindeki 55 LH 205 otomobil, aynı yönde seyreden P.K. (47) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Aracıyla kaçmayı sürdüren R.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu Samsun Ankara Karayolu Gürgendağı mevkisinde araçtan inip kaçmak istedi. Bölge Trafik Polisi tarafından yakalanarak kelepçelenen R.C'nin 1,66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri R.C.'ye "Alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve tehlikeli araç kullanmak" suçlarından toplam 342 bin 719 lira idari para cezası uygulayıp aracı da 120 gün trafikten men edlilerek jandarma ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

