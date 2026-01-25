Haberler

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaşanan kovalamaca sonunda kaza yaparak yakalandı. Sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edilerek, 11 bin 629 TL ceza verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 06 plakalı cipi durdurdu. Alkol testi yapılan sürücü, bir anda aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri ile sürücü arasında yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında refüje çarpan cipin lastikleri patladı. Buna rağmen sürücü, yaklaşık 100 metre daha ilerledikten sonra durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücü M.C.'nin 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
