Kontrolden çıkan otomobil kayaya çarparak durabildi

Kontrolden çıkan otomobil kayaya çarparak durabildi
Güncelleme:
Nevşehir'de alkollü araç kullandığı ihbar edilen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole indi ve kayaya çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne alkollü araç kullandığı yönünde ihbar yapılan otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampolde bulunan kayaya çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Ürgüp karayolu Kavak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeynep Ö. yönetimindeki 38 ANG 717 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole indi. Yaklaşık 30 metre şarampolde ilerleyen otomobil, yol kenarında bulunan kayaya çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralı, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazadan dakikalar önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 38 ANG 717 plakalı otomobil sürücüsünün alkollü araç kullandığı yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

