Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı, Kaçtı Ama Yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün 2.38 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün gece Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Yolda seyreden F.Ç. idaresindeki 78 BN 242 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muhammet Aygün yönetimindeki 14 ABM 801 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü Muhammet Aygün ve yolcu Drissia E. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü Muhammet Aygün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan 78 BN 242 plakalı otomobilin sürücüsü F.Ç., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde F.Ç.'nin 2.38 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK