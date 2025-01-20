Üye Girişi
Haberler
Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti

Trump'tan yemin töreni öncesi kritik 3. Dünya Savaşı mesajı!
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı

Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi

Gazze'de Türk bayrağı sürprizi

Alkollü Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı, Polisle Gerilim Yaşandı

Alkollü Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı, Polisle Gerilim Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de alkollü sürücü Sait Çelikdur, yaptığı kazadan sonra kaçarken yakalandı ve polise zorlu anlar yaşattı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza almış olan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddetti ve toplam 83 bin 500 lirada idari para cezasıyla karşılaştı.

Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp kaçtı. Yakalanınca da polise ecel teri döktürdü. Alkol metreyi üflemeyen sürücü kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolunda meydana geldi. Sait Çelikdur, 50 ACP 343 plakalı Hyundai marka otomobili ile seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, daha sonra da kaldırımda bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza yapan sürücü ise polisleri görünce kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yakalanan sürücü Sait Çelikdur, "Ben alkollüyüm, zaten arabayı kaydırmışım. Benim altı ay yatarım var" diyerek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen sürücü, polis ekiplerine ecel teri döktürdü. "Zaten iki yıl ehliyetim gitti" diyen alkollü sürücü, "Alkolden ceza yatmak nedir abi? Ben size ceza yazmayın, demiyorum. Ben alkollüyüm. Sonuca bakmaya gerek yok" diyerek polis ekiplerinin elinden kurtulmaya çalıştı.

Ekipler tarafından bir türlü sakinleştirilemeyen sürücü, uzun uğraşlar sonrasında kelepçelenerek ekip otosuna bindirilerek gözaltına alındı.

Daha önce iki defa alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan ve ehliyetine 2 yıl el konulan sürücüye, üçüncü defa alkollü araç kullanmaktan ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten işlem yapılarak sürücü belgesine 7 yıl daha el konuldu. Ayrıca sürücüye ve araç sahibine çeşitli maddelerden 83 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken otomobil de trafikten men edilerek oto parka çekildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

131 yıl sonra bir ilk yaşandı
img

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
img

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba paniği!
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Suriye'nin yeni yönetiminden terör örgütü PKK/YPG'nin 'özel birlik' önerisine ret

Suriye'nin yeni yönetiminden PKK/YPG'yi çıldırtacak açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.