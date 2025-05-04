Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Kendini Aracına Kilitledi
Bursa'nın Kestel ilçesinde çöp konteynırına çarpan alkollü sürücü, polis ekiplerinin iknasına rağmen kendini araçta kilitlerken, olay anları amatör kamerayla görüntülendi.
Kaza yapan alkollü sürücü kendini araca kilitledi
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde çöp konteynırına çarpan alkollü sürücü, kendini araca kilitleyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenemeyen otomobil, yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören alkollü sürücü, kendini araca kilitledi. İlginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa