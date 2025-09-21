Alkollü Sürücü Fidanlığa Daldı, Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerini görünce kaçan alkollü sürücü otomobiliyle fidanlığa daldı. Kaza yapmış halde bulunan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle Meydan'da polis ekiplerini gören Ö.Ç., yönetimindeki 38 AKR 244 plakalı otomobille kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından yapılan devriye çalışmalarında; Ö.Ç. otomobiliyle, Mithatpaşa Mahallesi Öğün Caddesi üzerinde bulunan Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı fidanlığın bahçesine girerek, kaza yapmış halde bulundu. Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.Ç. ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan kontrollerde Ö.Ç.'nin 2 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. Kazada; fidanlığın duvarı zarar görürken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan; Ö.Ç.'ye 'alkollü araç kullanma' ve 'ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından 30 bin 300 TL idari para cezası yazıldı. - KAYSERİ