Alkollü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı, 1 Yaralı

Alkollü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücü, aracın kontrolünü kaybederek refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında D330 karayolu Menderes Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 20 SV 699 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü M.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan alkol testinde sürücünün 0,86 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek: ABB'ye uygulanan ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli

Gökçek'ten bakanlığa çağrı: Ceza Mahsur Yavaş'ın şahsına kesilmeli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.