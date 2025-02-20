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Alkollü sürücü, polis otosunda intihara teşebbüs etti

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Karaman'da alkollü sürücü, kaza sonrası bindirildiği polis otosunda tabancayla başına ateş etti. 1.39 promil alkollü olan sürücü, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da akşam saat 22.00 sıralarında M.K'nin kullandığı 42 FN 255 plakalı otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde orta refüje çıkarak kaza yaptı. İhbarla olay yerine trafik ekibi sevk edildi.

POLİS OTOSUNDA KENDİNİ VURDU

Şahsın alkollü olması nedeniyle resmi polis ekibi tarafından yasal işlem yapılmak üzere ekip otosuna bindirildi. M.K, aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek kendini vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K, daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi; "Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerimiz, orta refüje çıkmış araç tespit etmiştir. Sürücü M.K'nin yapılan alkol ölçümünde 1.39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir. Ancak ekip aracının nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulmuş ve şahsın, üzerinde sakladığı ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği görülmüştür. Olay yerine derhal ambulans çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat titizlikle devam etmektedir."

Alkollü sürücü, polis otosunda intihara teşebbüs etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Ya polisleri vursaydı ne biçim arama yapıyonuz gtunden mi çıkardı silahı

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Konyamız ülkede alkolde 1.zaten normal alkollü olması.

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Maksimum fotu taib silahşörü ekepe memuru ,anca taib geleceğinde yol keserler:D Anıtkabire girerken 47 kere arama yaparlar polis aracına bindirdikleri adamın üst aramasını yapmamışlar, karakola götürüyorlar yapmıyorlar ,nezarete giriyor adam ,hala yapmıyorlar.Gidin araştırın polisin silahını çalmıştır polisin haberi yoktur. :D

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