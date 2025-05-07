Alkollü Sürücü Durduramadığı Aracı Kaldırıma Çarptı

Alkollü sürücü önce kaldırıma sonra yolun karşısındaki iş yerinin saksılarına böyle çarptı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kapdırıma,ardından da yolun diğer tarafındaki alışveriş merkezi önündeki saksılara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.10 sıralarında Gölhisar ilçesi Çeşme Meydanı'nda, bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sena N. K. idaresindeki 15 ADK 317 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yolun karşısındaki kaldırıma çıkarak burada bulunan saksılara çarparak durabildi.

Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, sürücü S. N. K.'nin yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili işlem başlattı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma Burdur'un Gölhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak alışveriş merkezi önündeki saksılara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. çarpması ve savrularak yolun karşısına geçmesi net şekilde görüldü.

"Ses duydum çıktım baktım kaza olmuş"

Olay anında iş yerinde hazırlık yapan İbrahim Ergün; "Sabah müşteriler için çorba hazırlarken dışardan bir ses duydum. Daha sonra dışarı çıkıp baktığımda bir kadının otomobiliyle kaldırımdaki saksıya vurduğunu gördüm. Hemen koşarak yanına gittim ve müdahalede bulunarak araç dışına çıkardım. Daha sonra ambulansa ve polise haber verdik. Çok şükür arkadaşta herhangi bir yaralanma olmadı. Daha sonra hanımefendi polis ekipleri ile buradan ayrıldı. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Geçmiş olsun diyorum." dedi.