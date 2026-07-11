Haberler

Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı: "Ben orayı düz sandım"

Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı: 'Ben orayı düz sandım'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de alkollü sürücü, beton refüjü fark etmeyerek aştı ve başka bir otomobile çarptı. Ambulansa kaldırılırken gözyaşları içinde 'Ben orayı düz sandım' dedi.

Eskişehir'de beton refüjü aşıp bir otomobile çarpan aracın alkollü sürücüsü, ambulansa kaldırıldığı esnada gözyaşları dökerek, "Ben oraya düz sandım" dedi.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11 SK 510 plakalı otomobilin alkollü sürücüsü, 2025 yılında kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla Haller Kavşağı'nda gerçekleştirilen fiziki düzenleme esnasında yapılan beton refüjü fark etmedi. Yolu düz sanarak devam eden sürücünün idaresindeki araç beton refüjü aşarak, Cengiz Topel Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 31 AND 441 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 11 SK 510 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

"Ben orayı düz sandım"

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa kaldırılırken gözyaşları döktüğü görülen sürücü, "Ben orayı düz sandım" dedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!