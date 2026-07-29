Haberler

Alkollü sürücü ayağı alçılı halde motosiklet kullandı, park halindeki otomobillere çarptı

Alkollü sürücü ayağı alçılı halde motosiklet kullandı, park halindeki otomobillere çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur’da ayağı alçılı bir şekilde motosiklet kullanan alkollü sürücü, park halindeki 2 otomobile çarptı.

Burdur'da ayağı alçılı bir şekilde motosiklet kullanan alkollü sürücü, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 ADR 604 plakalı motosikleti kullanan sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan alkol kontrolünde motosiklet sürücüsünün 3.58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan sürücünün kazadan önce de ayağının kırık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar

Parasız kalan bilim insanları cinsel içerikli sitede hesap açtı
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

Bakan imzalamadı, başbakan anında müdahale etti
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Şanlıurfa'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Bir kadın cinayeti daha! Eşini öldürdü, aynı silahla intihar etti
Elçin Sangu 'Üzgünüm' deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı

Elçin Sangu "Üzgünüm" deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı
Ahbap dosyasında kritik karar! TMSF şirketlere, 3 isim derneğe kayyum oldu

Ahbap dosyasında kritik karar! Fesih süreci başladı
Sahte indirim oyununa son! Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlıyor

Vatandaşın alışverişteki en büyük kabusu tarih oluyor