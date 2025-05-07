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Alkollü Sürücü Antalya'da Kazaya Neden Oldu

Alkollü Sürücü Antalya'da Kazaya Neden Oldu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1.05 promil alkollü bir sürücü aşırı hız yaparak kontrolden çıktı. Otomobilin çarptığı park halindeki motosiklet ve çöp konteyneri zarar gördü, aydınlatma direği devrildi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı.

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi, kazayı yaralanmadan atlattı

Aracın süratle ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cadde üzerinde aşırı hızda seyrederken kontrolden çıkan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi. Otomobilin çarptığı park halindeki motosiklet metrelerce savruldu, çöp konteyneri parçalandı, aydınlatma direği ise göçtü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 00.35 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan KYK Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan H.E.B. idaresindeki 20 DMR 03 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı, ardından kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarpıp devirdi. Hızını alamayan otomobil, park halindeki motosiklete çarpıp 75 metre savurdu. Ortalığı savaş alanına çeviren otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesine el konulan H.E.B.'ye 14 bin TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kazaya karışan otomobilin, kazadan önceki anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın cadde üzerinde hızla ilerlediği anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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