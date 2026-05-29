Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı, yakalanınca da cezaları hesaplama derdine düştü

Güncelleme:
Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yakalandı. Ehliyetsiz ve 0.65 promil alkollü olan sürücüye 315 bin lira ceza kesilirken, otomobili 2 ay trafikten men edildi. Sürücü, cezaları arkadaşıyla hesaplamaya çalıştı.

Burdur'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakalanırken uzun süre yazılan cezaları arkadaşlarıyla hesaplamaya çalıştı. Toplamda 315 bin liralık idari para cezası uygulanan sürücünün otomobili ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 15 ACF 077 plakalı otomobil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler tarafından bahse konu otomobil kısa süre sonra Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.65 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücüye ve araç sahibine toplamda 315 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Polis ekipleri tarafından yazılan ceza öncesinde pazarlık yapmaya çalışan alkollü sürücü, yazılan cezaların ardından da uzun süre yanında bulunan arkadaşı ile cezaları toplamaya çalıştı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
