Alkollü Şahsın Trafiği Tehlikeye Düşüren Eylemi Kamerada

Hatay'da alkollü bir şahıs, otostop çekmek için yola kaldırım taşı koyarak trafiği tehlikeye düşürdü. Olay, bölgedeki kameralar tarafından kaydedildi.

Hatay'da araçlara otostop çeken ve araçlar tarafından alınmayan alkollü şahsın, yola kaldırım taşı koyarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde ana yol güzergahında otostop çekmeye başlayan alkollü şahıs, araçların durmaması üzerine yolun ortasına kaldırım taşı koydu. Araçları durmakta başarılı olamayan şahıs, taşı yolun ortasına kadar itekleyerek ilerletti. Trafiği tehlikeye düşüren ve yaptığı hayrete düşüren şahsın o anları kameraya yansıdı. Görüntülerde; otostop çeken şahsın araçların durmaması üzerine araçları yolun ortasına taşıdığı taşla durdurmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden ayrıldığı görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
