Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı

Ankara'da bir otobüs durağında alkollü bir şahıs, otobüs bekleyen genç bir kıza kıyafetinden dolayı sözlü tacizde bulundu. Şahıs, genç kıza "Etek giyemezsin" diyerek sataştı.

ALKOLLÜ ŞAHSA DURAKTAKİ DİĞER VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Durakta bulunan diğer vatandaşlar, bu duruma çok sert tepki gösterdi. Alkollü şahsa karşı çıkarak genç kızı savunan vatandaşların müdahalesi üzerine olay büyüdü. Yaşanan bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.