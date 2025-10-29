Haberler

Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı

Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı
Ankara'da alkollü bir şahıs, otobüs durağında bekleyen genç kızın giyimine laf edince ortalık karıştı. Genç kıza, "Etek giyemezsin" diye sataşan adama duraktaki diğer vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir otobüs durağında alkollü bir şahıs, otobüs bekleyen genç bir kıza kıyafetinden dolayı sözlü tacizde bulundu. Şahıs, genç kıza "Etek giyemezsin" diyerek sataştı.

ALKOLLÜ ŞAHSA DURAKTAKİ DİĞER VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Durakta bulunan diğer vatandaşlar, bu duruma çok sert tepki gösterdi. Alkollü şahsa karşı çıkarak genç kızı savunan vatandaşların müdahalesi üzerine olay büyüdü. Yaşanan bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bir Akpli sarhoşla Chplinin tartışması

Haber YorumlarıMGk:

İmam'ın çarşaflı kadına bulaşması gibi saçma bir durum aynı haltın nanelerisiniz kendi içinizde çözün bizlik bir durum yok

Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
