Alkollü Şahıs Trafikte Dans Etti, O Anlar Kamerada
Yozgat'ta alkollü bir kişi, aracından inerek trafikte dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan dans eden şahıs, daha sonra aracına geri döndü.
Alkollü şahıs aracından indi, trafikte dans etti... O anlar kamerada
YOZGAT - Yozgat'ta alkollü bir kişinin aracından inerek trafikteki ilginç hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sarıkaya ilçesi Baran Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta duran araçtan inen bir kişi, elinde alkol şişesiyle oyun oynarken görüntülendi. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmaksızın dans eden vatandaş, daha sonra araca bindi. İlginç anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGÜR ARSLAN - 3.Sayfa