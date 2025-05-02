Alkollü Şahıs Trafikte Dans Etti, O Anlar Kamerada

Alkollü şahıs aracından indi, trafikte dans etti... O anlar kamerada

YOZGAT - Yozgat'ta alkollü bir kişinin aracından inerek trafikteki ilginç hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıkaya ilçesi Baran Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta duran araçtan inen bir kişi, elinde alkol şişesiyle oyun oynarken görüntülendi. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmaksızın dans eden vatandaş, daha sonra araca bindi. İlginç anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.