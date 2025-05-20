Alkollü Şahıs Köpeği Isırdı ve Darp Etti

Alkollü Şahıs Köpeği Isırdı ve Darp Etti
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, alkollü bir kişi bir yavru köpeğe zarar vererek çevresindekilere saldırdı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek tedavi için ambulansa taşımak istedi ancak şahıs tedaviyi reddetti. Köpeğin durumu kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Ömer V. alkolün dozunu kaçırınca hem yavru köpeği ısırarak zarar verdi, hem de etrafa saldırdı.

İddialara göre olay, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde meydana geldi. 34 yaşındaki Ömer V. isimli şahıs, gündüz vakti alkolün dozunu fazla kaçırdı. Şüpheli; caddede alkolün etkisiyle bir yavru köpeği önce ısırdı, sonra da yerden yere vurarak köpeğe acımasızca şiddet uyguladı.

Durumu gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, saldırgan hali bulunan Ömer V.'ye yaklaşmakta zorluk çıkarınca jandarma ekipleri de olay yerine hareket etti. Jandarmalar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ambulansla tedavi altına alınmak isteyince ikinci bir kez daha zorluk çıkardı. Ancak şahıs tedaviyi ise reddettiği ortaya çıktı.

Öte yandan alkollü şahısın köpeği ısırması ve şiddet uygulaması nedeniyle; köpeğin vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı ve durumunun iyi olduğu kendisine uygulanan şiddet sonucu bir hayli korktuğu gözlendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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