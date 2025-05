Alkollü Şahıs Kafede Çalışanlara Saldırdı

Alkollü gittiği kafede çalışanların uyardığı şahıs tekme ve yumruklarla çalışanlara böyle saldırdı

Kavgayı ayırmak isteyen müşteride tekme ve yumruklardan nasibini aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da alkollü olarak gittiği kafede çevresini rahatsız ettiği için uyarılan ve çalışanlar tarafından dışarı çıkarılan bir şahıs birkaç dakika sonra geri dönüp çalışanlara saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yaralanan iki kişiden birisinin ise kavgayı ayırmaya çalışan müşterilerden birisi olduğu ortaya çıktı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu sürülen O.R., isimli şahıs arkadaşları ile birlikte oturmak için kafeye geldi. Bir süre sonra diğer müşteriler O.R. ve arkadaşlarının davranışlarından rahatsız olup durumu kafe çalışanlarına söylediler. Bunun üzerine kafe çalışanları çevreyi rahatsız eden gurubu uyarıp kafeden ayrılmalarını istedi. Çalışanların uyarısını dikkate alan grup üyeleri dışarı çıktı. Ancak grup üyelerinden O.R., birkaç dakika sonra geri gelip kafe çalışanı E.M., ile tartışmaya başladı. O.R., daha sonra E.M.'ye saldırıp darp etmeye başladı. Kavgayı gören müşterilerden O.C., ise tarafları ayırmak istedi. Bu sırada O.R., durumu sinirlenip O.C.'yi de yumruk ve tekme darbeleri ile darp ederek yere düşürdü. Kavga çevreden geçenlerin araya girmesi ile sonlanırken, taraflar darp raporu alıp karşılıklı olarak bir birlerinden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, yaşanan kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.