Alkollü Restoranda Tabanca ile Yaralama Olayı

Alkollü Restoranda Tabanca ile Yaralama Olayı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü bir restoranda, çeşitli suçlardan kaydı bulunan bir şahıs, iş yeri sahibini tabanca ile bacağından yaraladı. Olay sonrası saldırgan kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs, girdiği alkollü restoranda iş yeri sahibini tabanca ile bacağından yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde faaliyet gösteren alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'tehdit, yağma, kasten yaralama' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen ve restorana giden E.A. isimli şahıs, iş yeri sahibi R.Ç.'ye tabanca ile 2 el ateş etti. Şahıs olay yerinden kaçarken, R.Ç. ise bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.Ç., adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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