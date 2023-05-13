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Alkollü otomobil kullanıyordu karşı yönden gelen motosiklete çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Alkollü otomobil kullanıyordu karşı yönden gelen motosiklete çarptı: 1 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

Alkollü otomobil kullanıyordu karşı yönden gelen motosiklete çarptı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karaçalılık Mahallesi Karaçalılık Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine gitmekte olan ve alkollü olduğu öğrenilen O.G. idaresindeki 54 AIP 018 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen M.Ş. idarisindeki 47 AGN 388 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - 3. Sayfa

Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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