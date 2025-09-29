Haberler

Alkollü İsim Esnafın Aracını Taşla Paramparça Etti

Güncelleme:
İstanbul Gaziosmanpaşa'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, komşusunun aracının camını taşla kırdı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Polis, şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da alkollü olduğu iddia edilen kişi, hakaretler yağdırdığı esnaf komşusuna ait aracın camını taşla paramparça etti. Esnafın şikayeti üzerine şahıs gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 18.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen lokanta işletmecisi Doğan K., sokakta bağırarak hakaretler yağdırmaya başladı. Doğan K., bir süre sonra eline aldığı taşla esnaf komşusunun aracını camını tuzla buz etti. Çevredekiler onu sakinleştirmeye çalıştı ancak çabalar yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Doğan K.'yı gözaltına aldı. O anlar başka bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Doğan K.'nın daha önce benzer davranışlarda bulunduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
