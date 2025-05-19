Alkollü Genç Şehirde Kabus Yaşattı: Patronunu Gasptı, Kazalar Yaptı

Alkollü Genç Şehirde Kabus Yaşattı: Patronunu Gasptı, Kazalar Yaptı
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Alkollü Genç Şehirde Kabus Yaşattı: Patronunu Gasptı, Kazalar Yaptı
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Kırıkkale'de alkollü bir genç, patronunu darp ederek gasp ettikten sonra çaldığı araçlarla şehirde kaza üstüne kazalar yaparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, gençin çaldığı araçlarla yaptığı kaçış ve yaşanan gergin anlarla doluydu.

Alkollü genç şehirde kabus yaşattı: Patronunu ve servis şoförünü gasp etti, kaza üstüne kaza yaptı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de alkollü genç, yaraladığı patronunu gasp etti, ardından araç üstüne araç çalıp şehirde korku dolu anlar yaşattı. 5 kişinin yaralandığı, 7 aracın hasar gördüğü olayda yaşananlar "GTA" adlı bilgisayar oyununu aratmadı.

Olay, akşam saatlerinde Gürler Mahallesi'nde başladı. Edinilen bilgiye göre, kadın kuaförü Y.T. (37), yeni işe aldığı M.Y. ile bir kafede vakit geçirdikten sonra dönüş yolunda araç içinde tartıştı. Alkollü olduğu belirlenen M.Y., patronunu darp ederek cebindeki 19 bin lirayı gasp etti. Ardından, patronuna ait sahte plaka takılı Peugeot marka otomobili çalarak olay yerinden kaçtı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen M.Y., Dispanser Kavşağı'nda 71 S 0039 plakalı okul servisine çarptı. Kazada, B.C.A., B.C., R.Z. ve H.U. yaralandı. Servis şoförü N.K.'nin araçtan inmesiyle birlikte ikinci gasp olayı yaşandı. M.Y., bu kez servis minibüsünü kaçırarak tekrar kaçmaya başladı.

Yaklaşık 4 kilometre süren kaçışın ardından Otogar Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Y., kaza yaparak aracı devirdi. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hastanede yapılan tahlil sonucunda M.Y.'nin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ile kadın kuaförü M.T. hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki 7 araçta ise ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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