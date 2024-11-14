Alkollü Genç, Babasını Vurdu: Tutuklandı
Tokat'ta alkollü bir genç, tartıştığı babası B.K.'ye silahla ateş açarak bacağından yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tokat'ta babasını silahla bacağından yaralayan alkollü genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay 12 Kasım'da Mehmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. D.K, tartıştığı babası B.K'ye tabancayla ateş etti. Baba B.K. bacaklarından yaralanırken D.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.K. Tokat adliyesine sevk edildi. D.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - TOKAT