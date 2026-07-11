Alkollü halde balık tutarken yere düştü, yaralandığını ertesi gün fark etti

Bilecik'te alkollü halde balık tutan şahıs yere düştü, yaralandığını ertesi gün fark etti.

Olay, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde Sakarya Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H. Ç. isimli şahıs balık tuttuğu sırada alkollü olması nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı. Alkolün etkisiyle yaşadığı ağrıyı tam olarak hissedemeyen H. Ç., olay günü hastaneye gitmedi. Rahatsızlığının ertesi gün artması üzerine Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran şahsın tedavisine başlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı