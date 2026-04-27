Alkollü araç kullanan sürücüye toplam 92 bin 500 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetin ardından yapılan kutlamalar sırasında alkollü araç kullanan sürücüye adeta ceza yağdı.

Maç sonrası taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçe genelinde kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında devriye gezen polis ekipleri, 16 BBR 066 plakalı triportörün trafikte kontrolsüz şekilde ilerlediğini fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler aracı durdurarak sürücü Hüseyin İ. (50)'ye alkol testi yaptı. Yapılan ölçümde sürücünün 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye; ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 92 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, triportör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

