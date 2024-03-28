Alkollü araç kullanan şahsın aracında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Alkollü araç kullanan şahsın aracında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Aramada 1 adet tabanca, 8 adet mermi ele geçirildi.

Araç sürücü C.T. ve araçta bulunan T.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların alkollü olduğu değerlendirilerek trafik ekiplerince yapılan alkol testinde araç sürücüsü C.T. isimli şahsın alkollü olduğu tespit edilerek, 6 bin 453 TL para cezası yazılarak ve sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu. - ADIYAMAN