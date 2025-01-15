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Alkollü Araç Kullanan Fahri Kutsal, 150 km Kovalamacanın Ardından Yakalandı

Alkollü Araç Kullanan Fahri Kutsal, 150 km Kovalamacanın Ardından Yakalandı
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Tokat'ta alkollü araç kullanarak polisin dur ihtarına uymayan Fahri Kutsal, 150 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Kutsal'a 74 bin TL para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi. Kutsal, alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekerek özür diledi.

Tokat'ta alkollü araç kullanan Fahri Kutsal, polisin dur ihtarına uymadı. 150 kilometrelik kovalamacası sonucunda yakalanınca 74 bin TL cezaya mahküm edilip aracı trafikten men edildi. Cezayı öğrenince "keşke taksi tutsaydım" dedi.

Tokat'ta Fahri Kutsal, alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti. Trafiği tehlikeye düşürünce polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayınca ekiplerle arasında kovalamaca yaşandı. Tokat'tan başlayan kovalamaca Turhal ilçesi üzerinden Zile ilçesinde son buldu. Polis ekipleri Kutsal'ın sürdüğü aracı 150 kilo metre sonra durdurmayı başardı.

Vatandaşlar güzergah boyunca bir çok noktada nefes kesen kovalamacayı cep telefonlarıyla kaydetti. Polisiyi filmlerini andından kovalamaca sonrası polis ekipleri sonunda Kutsal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan alkol testinde Kutsal'ın kanında 1,41 promil alkolü olduğu anlaşıldı. Kutsal'a bir çok trafik kuralını ihlalden 74 bin Türk Lirası para cezası kesilirken aracı trafikten men edildi.

"74 bin TL ceza yedim, büyük bir ders oldu"

Fahri Kutsal yaptığı açıklamada Tokat halkından özür diledi. Alkollü araç kullanmanın tehlikesini fark ettiğini belirten Kutsal, "Alkol çok kötü bir şeymiş. Sonuç olarak bunu anladık. Polis arkadaşların zamanını çaldığım için onlardan da özür dilerim. 74 bin lira ceza aldım, bu da büyük bir ders oldu" dedi.

"Taksi var. Her yere 200 yazıyor"

Kutsal, ayrıca Tokat halkından ve polis ekiplerinden özür dileyerek, alkollü araç kullanımının tehlikelerine dikkat çekti. Kutsal, "Güzel kardeşlerim sakın alkollü araç kullanmayın. Taksi var, her yere 100 ya da 200 yazıyor. Paranın hiçbir önemi yok. Şükür cana gelmedi. Mala gelsin. Yakın temas kurduğum insanlarla biraz araba açıldı ama hayat bu. Olanla ölene çare yok" diye ekledi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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