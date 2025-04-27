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Alkollü Adam Eşini Darp Etti, Polis Olayı Engelledi

Alkollü Adam Eşini Darp Etti, Polis Olayı Engelledi
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Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, eşini darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

Avcılar'da dün akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, eşini bilinmeyen bir nedenle darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganı gözaltına almak isterken şüpheli kaçmak istedi. Yaka paça gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya döndüğü olayda, adam eşini darp etmeye başladı. Durumu fark eden mahalleli olaya müdahale ederken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmak için polise direnen şahıs, yaka paça gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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