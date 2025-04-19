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Alkolden Ehliyeti İptal Edilen Sürücü, Alkollü ve Ehliyetsiz Yakalandı

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Aksaray'da alkollü araç kullandığı için ehliyeti iptal edilen M.A., yine alkollü ve ehliyetsiz yakalandı. Sürücüye, toplamda 46 bin 688 lira ceza kesildi.

Alkolden ehliyeti iptal edildi, yine alkollü ve ehliyetsiz yakalandı

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 46 bin 688 lira ceza kesildi

AKSARAY - Aksaray'da alkollü araç kullandığı için ehliyeti daimi iptal edilen genç, bu kez hem alkollü hem de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Sürücüye ve ruhsat sahibi olan annesine direksiyon toplam 46 bin 688 lira ceza kesildi.

Olay Aratol Bahçeli Mahallesi Aratol Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine 68 EA 704 plakalı otomobili durduran İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, araç sürücüsü M.A.'yı ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Sürücü M.A.'nın aday sürücü olduğu dönemde alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi olarak iptal edildiğini belirleyen trafik ekipleri sürücüyü alkol kontrolünden de geçirdi. Alkol metreye üfleyen ehliyetsiz sürücü 1.17 promil alkollü çıktı.

Sürücüye ceza işlemi başlatan ekipler sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 27 bin 978 lira ceza keserken, araç ruhsat sahibi olan annesine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 18 bin 710 lira olmak üzere toplamda 46 bin 688 lira para cezası kesti.

Araç olay yerine çağırılan sürücünün yakınına teslim edilirken, üst araması yapılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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