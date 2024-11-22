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Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı

Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
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Alkol ve sigara satan işletmelere ilişkin yeni bir karar alındı. 1 Ocak'a kadar kamera sistemi kurmayan işletmelere Kabahatler Kanunu'nun "emre aykırı davranış" maddesinden ceza verilecek.

Çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için alkol ve sigara satışı ruhsatı bulunan iş yerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişliyor. Bu mecburiyet özellikle geçen yıl yaygınlaşmaya başlamıştı.

1 OCAK UYARISI

İstanbul'da da alkol ve sigara satan iş yerleri güvenlik kamerası kurulumlarını 1 Ocak'a kadar tamamlamaları konusunda uyarıldı. Buna göre güvenlik kamera sistemi satış alanı ile tüm giriş/çıkış ve varsa otoparkı, değişik açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek ve kurulan sistem yüz tanımaya elverişli nitelikte ve buna uygun biçimde kurulacak.

SİSTEMİ KURMAYANA CEZA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre güvenlik kameraları yeterli çözünürlükte olacak. Karanlık ortamda net kayıt yapabilecek. Gece görüşlü olacak ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilecek. Görüntü kayıtları, en az 30 gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak. Arşiv görüntülerine gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek. Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu'nun "emre aykırı davranış" maddesinden ceza verilecek.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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