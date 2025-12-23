Haberler

Denetimden kaçarken polisleri yaralayan alkollü şüpheli tutuklandı

Konya'da gece saatlerinde yapılan trafik denetimi sırasında alkol kontrolüne takılan sürücü, işlem yapılmaması için kaçmaya çalışırken 2 polis memurunu yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sille Caddesinde gece saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri N.S.T., idaresindeki otomobili durdurarak alkol kontrolü yaptı. Yapılan ölçümde sürücü 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, aracına binerek kontrol noktasından kaçmaya çalıştı. Bu sırada aracın çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan görevlilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra aracıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikinci ölçümde ise sürücünün 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatılırken, sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
