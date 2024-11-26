Alışveriş Merkezinde İntihar Girişimi: Adam Ağır Yaralandı

Alışveriş merkezinde kendini üçüncü kattan boşluğa bıraktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir alışveriş merkezinin üçüncü katından boşluğa atlayan adam ağır yaralandı.

Olay Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki Emral Çarşısı isimli alışveriş merkezinde meydana geldi. 41 yaşındaki Soner A. alışveriş merkezinin üçüncü katındaki merdivenlerinden kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşen adamı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kanlar içinde kalan Soner A.'ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. İlk müdahalesi yapılan Soner A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Soner A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken polis ekipleri olayın sebebini araştırıyor.