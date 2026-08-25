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Yavru yunus kurtarıldı, Boğaz'a bırakıldı

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Eyüpsultan Alibey Deresi’ne sürüklenen yavru yunus, itfaiye ekiplerince kurtarılarak İstanbul Boğazı’na bırakıldı.

Eyüpsultan Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunus, itfaiye ekiplerince kurtarılarak İstanbul Boğazı'na bırakıldı.

İstanbul Eminönü'nden Eyüpsultan Alibey Deresi'ne sürüklenen yavru yunus balığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmanın ardından yavru yunusu kurtardı. Yavru yunus Eminönü'nden İstanbul Boğazı'na bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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