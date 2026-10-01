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Aliağa'da 5.5 milyon liralık kablo hırsızlığı olayında 1 şüpheli tutuklandı

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Aliağa'da 5.5 milyon liralık kablo hırsızlığı olayında 1 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyon lira olan kabloları çalan 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyon lira olan kabloları çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos'ta bir iş yerinde meydana gelen yüksek meblağlı kablo hırsızlığı olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli mahkemece tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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