İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, düzenledikleri operasyonla 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen 30 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

21 Şubat günü saat 00.18 sıralarında, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-352) ile yapılan kontrollerde Aliağa ilçesinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müştereken yapılan çalışma neticesinde, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
